Запад "очень медленно включается в агрессивный режим", но потом "машина может включиться и начать жевать", отметил экс-вице-премьер РФ Альфред Кох. Так он прокомментировал действия президента РФ Владимира Путина. Кох: Поначалу человек даже не замечает трагизма своего положения Фото: Альфред Кох / Facebook "Уже думаешь, что прибор – полное говно и его можно выбросить в утиль, и тут вдруг он включается сразу на максимальной скорости и начинает рубать все подряд: морковь, твой нож, рукоятку, пальцы, кипятить сразу десять литров – в пар, обваривает тебя, и ты позорно убегаешь от него, он сам спрыгивает со стола, все разлетается по кухне", – написал он.По словам экс-вице-премьера РФ, похожее происходит с Путиным."Мне кажется, что Путину дали неправильные инструкции по пользованию Западом. То есть те, кто ему объяснял его устройство, говорили ему: "Да ты не тушуйся, парень! Этот Запад только болтать горазд. Ты можешь нажимать какие угодно кнопки и рычажки – ничего тебе не будет: поболтают и проглотят. Так что вперед, бери от них все что хочешь. Ничего они не сделают. Хоть насри им на голову – прибор не включится. Он давно сломан, и остались только понты и грозный вид", – заявил Кох.Он отметил, что "те, кто знает, как на самом деле работает Запад, прекрасно понимали, что вся эта демократия очень медленно включается в агрессивный режим"."Идут долгие дискуссии, нескончаемые анализы и перестраховки, бурные дебаты и т.д. А несведущий пользователь Западом, наивно полагая, что раз он не отгреб за свои художества немедленно, то, значит, его пронесло, и прибор не включен, продолжает с упоением нажимать все кнопки. Да еще и ржет: "Я же говорил, что вся эта херня не работает! Я же всегда это говорил! Это все декорация! Папье-маше одно! Труха! Хватит нам врать! Все ваши демократии и свободы – это постановка для лохов!" – описал экс-вице-премьер.По его словам, "машина может включиться и начать жевать"."Потихоньку, медленно и неумолимо. Высасывает кровь, разъедает плоть, иссушает мозг. Поначалу человек даже не замечает трагизма своего положения. Потом он начинает хорохориться: "Ну а мне не больно, курица довольна!" Но потом его становится все меньше видно, он укатывается куда-то на периферию событий, а потом просто исчезает. Как его и не было. И люди еще долго спрашивают друг друга: "А что это такое было тут вот недавно? Какой-то крик, визг, кипеш... Вроде все теперь тихо", – написал Кох. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1891038870929829&id=100000712037223 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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