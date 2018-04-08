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Запад "очень медленно включается в агрессивный режим", но потом
"машина может включиться и начать жевать", отметил экс-вице-премьер
РФ Альфред Кох. Так он прокомментировал действия президента РФ
Владимира Путина. Кох: Поначалу человек даже не замечает трагизма
своего положения Фото: Альфред Кох / Facebook "Уже думаешь, что
прибор – полное говно и его можно выбросить в утиль, и тут
вдруг он включается сразу на максимальной скорости и начинает
рубать все подряд: морковь, твой нож, рукоятку, пальцы, кипятить
сразу десять литров – в пар, обваривает тебя, и ты позорно
убегаешь от него, он сам спрыгивает со стола, все разлетается по
кухне", – написал он.По словам экс-вице-премьера РФ, похожее
происходит с Путиным."Мне кажется, что Путину дали неправильные
инструкции по пользованию Западом. То есть те, кто ему объяснял его
устройство, говорили ему: "Да ты не тушуйся, парень! Этот Запад
только болтать горазд. Ты можешь нажимать какие угодно кнопки и
рычажки – ничего тебе не будет: поболтают и проглотят. Так что
вперед, бери от них все что хочешь. Ничего они не сделают. Хоть
насри им на голову – прибор не включится. Он давно сломан, и
остались только понты и грозный вид", – заявил Кох.Он отметил,
что "те, кто знает, как на самом деле работает Запад, прекрасно
понимали, что вся эта демократия очень медленно включается в
агрессивный режим"."Идут долгие дискуссии, нескончаемые анализы и
перестраховки, бурные дебаты и т.д. А несведущий пользователь
Западом, наивно полагая, что раз он не отгреб за свои художества
немедленно, то, значит, его пронесло, и прибор не включен,
продолжает с упоением нажимать все кнопки. Да еще и ржет: "Я же
говорил, что вся эта херня не работает! Я же всегда это говорил!
Это все декорация! Папье-маше одно! Труха! Хватит нам врать! Все
ваши демократии и свободы – это постановка для лохов!" –
описал экс-вице-премьер.По его словам, "машина может включиться и
начать жевать"."Потихоньку, медленно и неумолимо. Высасывает кровь,
разъедает плоть, иссушает мозг. Поначалу человек даже не замечает
трагизма своего положения. Потом он начинает хорохориться: "Ну а
мне не больно, курица довольна!" Но потом его становится все меньше
видно, он укатывается куда-то на периферию событий, а потом просто
исчезает. Как его и не было. И люди еще долго спрашивают друг
друга: "А что это такое было тут вот недавно? Какой-то крик, визг,
кипеш... Вроде все теперь тихо", – написал Кох.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1891038870929829&id=100000712037223
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