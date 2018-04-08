|Девять стран инициировали заседание Совбеза ООН по химатаке в Сирии
|08.04.2018 21:28
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UK, France, US, Poland, Netherlands, Sweden, Kuwait, Peru and Cote d’Ivore have called an emergency meeting of #UNSC to discuss reports of chemical weapons attack in #Syria. Meeting expected on Monday.— UK at the UN (@UKUN_NewYork) 8 апреля 2018 г.
Волонтеры и спасатели сообщили, что 7 апреля вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70-ти до 100 человек.В Госдепе США заявили, что внимательно следят за тревожными сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".В минобороны РФ опровергли информацию о применении сирийской армией химоружия. Министерство иностранных дел РФ назвало данные о химатаке "информационным вбросом".Дума является последним городом в Восточной Гуте, который удерживают повстанцы. Она находится в осаде сирийских правительственных сил, поддерживаемых Россией.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.
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