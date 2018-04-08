В Министерстве здравоохранения дали советы, как не переесть на праздники и сохранить свое здоровье.

Соответствующий сообщение появился на официальной странице министерства в Facebook, передает со ссылкой на .

Умейте сказать себе "стоп!" Откажитесь от дополнительной порции, если почувствовали сытость.

На праздники обязательно нужно есть сырые, тушеные, вареные или запеченные овощи. Они содержат много пищевых волокон, витаминов, минералов и не содержат много калорий.

Следует ежедневно потреблять овощи и бобовые, фрукты и ягоды, цельные злаки и орехи, молочные и кисломолочные продукты, рыбу, мясо и яйца.

Нужно пить довольно воды. Норма жидкости в день для взрослого человека - 4% от общей массы тела. Нужно пить много воды, если планируете употреблять алкоголь. Стакан после каждого бокала. Избегать следует соков и газированных напитков.

Препараты, якобы облегчающие пищеварение не входят в перечень средств доказательной медицины. Перед приемом медикаментов следует посоветоваться с врачом.

В праздники нужно больше двигаться, гулять и делать физические упражнения.

Три порции капустных овощей в день помогают снизить давление и очистить сосуды. К капустных относят брокколи, цветную и белокочанную капуста, кольраби, репу, редис, зелень.

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