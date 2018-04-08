Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что племянница бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль "заплатила свои кровные деньги" за британскую визу, но дозволение на въезд женщине, по мнению представителя МИД РФ, должны были дать "просто бесплатно". Захарова заявила, что Виктория Скрипаль не получила ответа от британских властей по поводу визы Фото: EPA Захарова заявила, что Виктория Скрипаль "заплатила свои кровные деньги" за визу, но дозволение на въезд женщине, по мнению представителя МИД РФ, должны были дать "просто бесплатно", с учетом того что "британцы месяц рассказывают, что Скрипали находятся практически при смерти".Захарова считает, что Скрипаль "промурыжили порядка недели" и "ничего не ответили". Спикер МИД заявила, что по состоянию на 7 апреля Виктория Скрипаль не получила "официального ответа, такого, чтобы он был понятен, отказ ли это, неправильно ли оформлена виза".66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.5 апреля Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, в котором она попросила почитать ее личную жизнь и жизнь ее семьи в период выздоровления после отравления.6 апреля стало известно, что британские власти отказали Виктории Скрипаль в визе. В британском диппредставительстве объяснили, что экс-разведчик не может принимать гостей, и нет уверенности в том, что его дочь Юлия хочет видеть родственницу. Племянница Скрипаля обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой помочь с получением визы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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