Да уж, вещество нервнопаралитического свойства, названное «Новичок» -- таки токсичная штука. И поражает не только предателей Родины, членов их семей, полицейских, морских свинок и котов, но и целых министров.

Причем далеко от места происшествия – в Канаде. Но стандартно: слава Богу, не общим ухудшением состояния здоровья, а усилением беспамятства, что проявляется в очень агрессивной и тупой мстительности. Любитель разноцветных гламурных носков и премьер-министр Канады по совместительству Джастин Трюдо, душка и молодой любимец мировых либералов, однозначно попал под воздействие «Новичка». И даже не понятно, как вещество к нему попало: по диппочте от коллеги из Великобритании Терезы Мэй или же ему на лацканах своего пиджака привез за океан генсек НАТО Йенс Столтенберг. Но на встрече в Оттаве с последним мистер Трюдо увидел вдруг, что Россия «вмешивается в канадскую демократию», и связал этот печальный факт даже не с делом отравленных в Лондоне Скрипалей, а с попытками бросить неонацистскую тень на главу МИД Канады Христю Фриланд. Он изрек:

«Я думаю, мы все помним попытки российских пропагандистов дискредитировать нашего министра иностранных дел с помощью соцсетей и распространения лживых историй о ней. Существует множество способов, через которых Россия использует пропаганду в соцсетях, чтобы расшатать общественное мнение и продвигать пророссийскую позицию».

Дескать, не удалось ложью, ждем порошка или вещества, разбросанного в гречке по Оттаве, Торонто или Монреалю, а пока его нет, то под истерию «дела Скрипалей» отомстим «Рашке» и за нашего министра...

Что же такого необычного случилось в Канаде, которая вроде бы массово не импортировала галлюциногенные вкусняшки из голландских кофешопов и находится довольно далеко от колумбийских наркокартелей и их «волшебников», способных вызывать и не такие видения? Все очень просто: в январе прошлого года главой МИД Канады была назначена тогда 49-летняя эта самая Христя Фриланд, член палаты общин канадского парламента и экс-журналистка изданий «Financial Times», «Globe and Mail» и «Thomson Reuters», мать троих детей и автор нескольких книг, грамотно и веско разоблачающих финансово-экономическую подноготную происходящих в мире процессов, и к тому же украинка по происхождению.

В Украине, населенной древними шумерами, радости не было пределов. Там «пышалыся» (гордились) и надеялись, что уж теперь-то Канада повернется к Украине всем своим улыбчивым и счастливым лицом, забрасывая «нэньку» всякими «ништяками» по саму макушку. Опять же, в Канаде живет самая большая в мире украинская диаспора, которая уже давно перешагнула столетнюю черту в своей истории и состоит как из потомков нескольких прежних волн эмиграции, так и свежего пополнения. Это и привело к тому, что Канада первой и всех западных стран в 1919 году признала независимость Украины. И потому что выходцы из Украины и их потомки уже занимали высокие посты в руководстве Канады самого разного уровня: Роман (Рэй, Рамон) Гнатишин в 1990-1995 годах был генерал-губернатором, назначенным нынешней английской королевой, Эдвард Стельмах и Рой Романов -- премьер-министрами важных канадских провинций Альберта и Саскачеван, Уильям Гавриляк (трижды) и Степан Жуб – мэрами Эдмонтона и Виннипега. И потому, что в нынешнем правительстве Трюдо-младшего, кроме Христи, есть еще Пол Винник – командующий вооруженных сил Канады. Те еще силы, конечно, но все же, как говорится, реальная власть, которая, так откровенно надеялись в Киеве, поможет и безвизом с Канадой, и военной помощью для отражения «агрессии России» в Донбассе...

Но об этом позже. А сейчас о том, как премьер Трюдо-младший опять бросился защищать честь мундира своего министра Христи. Все дело в том, что все заинтересованные журналисты в Канаде и за ее пределами сразу после назначения мадам Фриланд выяснили, что она делает свою политическую карьеру на... лжи. Причем еще совсем недавно очень чувствительной и на Западе, где все осуждают и нацизм Адольфа Гитлера, и агрессию, осуществленную им против только мира и повлекшую за собой десятки миллионов жертв, и Холокост, унесший жизни 6 миллионов евреев только за то, что они – евреи. А Христя врала про биографию своего деда Мыхайла (Михаила) Хомяка, который в Канаде назвал себя, естественно, Майклом.

Христя на голубом глазу и по-модному написала, что ее дед, «журналист и юрист», закончивший Львовский университет (то есть, галичанин и настоящий украинец, куда же без этого?) еще до Второй мировой войны почувствовал, что гитлеровская Германия и сталинский ССР договорятся между собой и раздерибанят Европу. И когда в 1939 году действительно был подписан пакт Молотова – Риббентропа, дед Мыхайло сдрыснул из Европы прямиком в Канаду, от чего и произошла мама будущей главы МИД этой страны. А семья Хомяков так просто на биоотходы исходила, тяжело работая на западный мир и во благо независимости Украины, в которой никто не сомневался ни секундочки:

Но рассекреченные и доступные архивы в разных странах (от Канады, США и Израиля до Украины) позволили журналистам установить, что, во-первых, на самом деле Мыхайло Хомяк никуда в 1939 году не уезжал, а перебрался в ту часть Польшу, которую оккупировали гитлеровские войска, и в Кракове поступил на службу «освободителям». В качестве редактора газеты «Krakivski Visti» («Краковские вести»). Созданной на базе отобранной немцами у, ясное дело, польского еврея, -- бывшего владельца газеты «Nowy dziennik» Моше Кафнера, которого отправили в концентрационный лагерь Белсен и там в 1942 году умертвили. Вместе с 600 тысячами других евреев.

Работал дед Мыхайло непосредственно под началом главы отдела печати польского Генерал-губернаторства Эмиля Гасснера и его шефа -- генерал-губернатора Ганса Франка. Того Франка, который страшно вошел в историю как главный организатор Холокоста на польских землях, за что и был повешен в 1946 году по приговору Нюрнбергского трибунала. Но «унтерменш» Мыхайло, похоже, работал так истово и преданно, что его в после освобождения Польши Красной армией Гасснер забрал в Вену, где и продолжили выходить «Краковские вести», до конца отстаивающие ценности Третьего рейха». А смысл только написанного и отредактированного дедушкой нынешней главы МИД Канады сводилось к тому, что: а) Гитлер – это единственный молодец в подлунном мире и несет «свет освобождения» всему миру: б) то, что это свет печей для сжигания недочеловеков» в концлагерях, всеми должен приветствоваться, потому что «рейх» и его «фюрер» освобождают землю от неарийского «генетического мусора» -- всяких там англосаксов, славян и евреев. Да-да, доставалось от деда Мыхайла и британцам, и американцам, которые «посмели» воевать с фюрером, а значит, совершенно правильно получают немецкие бомбы на свои города и гибнут под пулями гитлеровских солдат. Вот образец «письма» от деда Мыхайла:

А это уже классика политического каннибализма. Газета деда в ноябре 1941 года писала о расстрелах в Бабьем Яру в Киеве как о «заслуженном наказании». Историки точно установили, что только за два дня 29 и 30 сентября 1941 года были убиты 33,771 человек без учета детей до 3 лет, расстрелы продолжались еще месяц. И в ноябре «Краковские вести» радостно констатировали:

«Сегодня в Киеве из них нет ни одного. А было при большевиках более 350 тысяч. ...Киев стоит красивый, чудесный».

Дед Мыхайло был таким ценным кадром, что в 1944 году немцы взяли его с собой в Вену, а потом и дальше, на Запад, где в 1945 году и сдались американским войскам. Американцы тоже обратили внимание на столь дорогой кадр и не выдали «совитам», а поместили в спецобъекте военной разведки США в Бад-Верисхофене в 78 км от Мюнхена в предгорьях Альп. Там и родилась мама Христи. И только когда американский лагерь для переселенцев был закрыт, семейство Хомяков перебралось в Канаду. В 1948 году, а не в 1939-м...

Канадские издания откровенно потешались над своим министром иностранных дел, которая оказалась лживой бабой. Газета «The Ottawa Citizen» в статье «Дедушка Христи Фриланд все-таки был пособником нацистов. В этом так много для российской дезинформации...», как видим, иронизировала над набирающей обороты мировой русофобией. «The National Post» в статье «Разумеется, это новость – что дед Христи Фриланд работал на немцев. Даже если это распространяют русские» откровенно потешалась на этот счет. А вот источник агентства «Sott Net» в Вашингтоне уже в прошлом году утверждал: «Завербован Хомяк был американскими спецслужбами для того, чтобы разжечь войну между украинцами и русскими. Давайте сравним его деятельность с тем, что теперь делает госпожа Фриланд на посту министра иностранных дел».

И все было бы в принципе, ничего. Мерзко и гнусно, но уже обычно и привычно. Особенно с учетом двойных стандартов и использованием Западом возрождающегося неонацизма в бывших соцстранах и постсоветских республиках для отрыва их от России, а также -- переделки истории и психологии масс на новый антисоветский и русофобский лад. Но есть два момента. Во-первых, Христя Фриланд как внучка не отвечала бы за деда, если бы не врала. Сознательно и целенаправленно. В контексте истеричной антироссийской и проукраинской кампании. Она сознательно сделала ложь фундаментом своей политики. А значит, отвечает и за деда...

Во-вторых, сам премьер Трюдо-младший летом 2016 года посетил польский мемориальный комплекс «Аушвиц-Биркенау» и побывал и на месте расстрела киевских евреев в Бабьем Яру. А вместе с ним в делегации, говорят, была и Христя Фриланд, тогда еще не министр. Трюдо, рассказывали журналисты, был очень задумчив во время экскурсий по местам главных символов Холокоста и даже пустил скупую мужскую слезу прямо на цветные носочки. А потому назначил внучку знатного «певца Холокоста» своим министром. И что тут можно говорить, узнавать, за какие заслуги или пытаться определить, кто кого подставил – она его или он ее, не известно. Да и не важно. Главное – что тайное все равно становится явным...

Ну, и о реальной помощи Канады «древним шумерам» шумерам в Украине, которые так надеются на земляков в стране кленовых листьев. В конце марта уже этого года кабинет Трюдо-Фриланд направил в Киеве ответ на предоставленный отчет постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны. И там сказано: шары с оружием не будет.

«Правительство Канады привержено поддержке Украины в ее усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает предоставление летальной поддержки в форме безвозмездной передачи летального оружия от одного войска другому», -- говорится в документе.

И о безвизе тоже сказано:

«Правительство Канады решительно настроено приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает пересмотр визовых требований для Украины».

Но в Канаде «внимательно следят за ситуацией на Украине, но считают, что страна пока не соответствует безвизовым критериям, которые предъявляет Канада. В эти критерии входят социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация с безопасностью» ...

...Вот так вот. Как говорят в Украине, своим же салом, на шкурке которого вырезаны благие пожелания, по своим же губам, которые были раскатаны некстати и преждевременно. Беда и зрада у шумеров. И ничего не дали, и токсичностью вновь зацепило. Ей-богу, хотя выпроси в братьев-бриттов немного «Новичка» (у них его, похоже, хотя залейся) и выпей. С горя и от безысходности. Может, хотя тогда пожалеют и хотя что-то дадут...

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