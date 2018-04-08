Российская компания Caviar приурочила дизайн смартфонов "Credo Православная Пасха" и "Credo Папа Римский" к христианскому празднику Пасхи. В РФ выпустили "православный" IPhone X Фото: caviar-phone.ru Стоимость каждой модели – 274 тыс. руб (почти $4760)."Именно в традиции "пасхальных сюрпризов" Фаберже, Caviar создали новые дизайны смартфонов в коллекции Credo. Выход новинок приурочен к празднику Пасхи, однако сами дизайны, изящные, элегантные и продуманные, не потеряют своей актуальности и после праздника", – говорится в сообщении на сайте компании.Модель "Православная Пасха" выполнена из композитного каменя красного цвета, на ней изображена икона Спаса Нерукотворного XII века и золотой крестик.IPhone X в дизайне "Папа Римский" – белого цвета с портретом папы римского Франциска и миниатюрным распятием, сообщили в Caviar. Фото: caviar-phone.ru Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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