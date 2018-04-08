Российская компания Caviar приурочила дизайн смартфонов "Credo
Православная Пасха" и "Credo Папа Римский" к христианскому
празднику Пасхи. В РФ выпустили "православный" IPhone X Фото:
caviar-phone.ru Стоимость каждой модели – 274 тыс.
руб (почти $4760)."Именно в традиции "пасхальных сюрпризов"
Фаберже, Caviar создали новые дизайны смартфонов в коллекции Credo.
Выход новинок приурочен к празднику Пасхи, однако сами дизайны,
изящные, элегантные и продуманные, не потеряют своей актуальности и
после праздника", – говорится в сообщении на сайте
компании.Модель "Православная Пасха" выполнена из композитного
каменя красного цвета, на ней изображена икона Спаса
Нерукотворного XII века и золотой крестик.IPhone X в дизайне "Папа
Римский" – белого цвета с портретом папы римского Франциска и
миниатюрным распятием, сообщили в Caviar.
Фото: caviar-phone.ru
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