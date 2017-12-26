Народные и метеорологические прогнозы ведущих экспертов на Новый год 2018 совпадают не во всем. Ранее синоптики обещали небольшие морозы и возможный снег, сейчас стоит ожидать плюсовой температуры, утверждает Наталья Диденко.

Предновогодняя неделя и сам Новый год 2018 в Украине будут довольно теплыми, но не сухими. Так, 29-30 декабря в большинстве областей ожидаются дожди с мокрым снегом, на дорогах — гололедица. Периодически будет усиливаться ветер.

Средняя ожидаемая температура в Украине 26-31 декабря — от +2 до +8 С.

1 января 2018 года украинцы встретят с потеплением до +12 С в некоторых южных регионах. В Черниговской, Ровенской и Житомирской областях возможен дождь с мокрым снегом.

Начиная с четверга, в столице температура воздуха поднимется до 7-8 С днем. Ночью температура в эти дни не опустится ниже 1 С.

Предполагается, что в ночь на 31 декабря 2017 года в столице будет около 0 С, а днем до +3 С. В новогоднюю ночь в Киеве ожидается до -1 С. 1 января 2018 года днем будет до 4 градусов тепла и без осадков.

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