Религиозные люди чаще нарушают 10 заповедей, чем атеисты и "просто верующие в доброе и вечное", отметил российский оппозиционер и музыкант Алексей Лебединский. Лебединский: У них постоянный синдром подмены понятий и кризис оценки ситуаций Фото: Алексей Лебединский / Facebook "Я с рождения ходил в храмы, ездил с мамой по монастырям, пел в церковном хоре. И только через десятки лет я обратил внимание на то, насколько неадекватны и даже опасны религиозные люди. Я говорю не просто о верующих – тех, кто в виде какого-то бога желает верить в надежду на существование высшей справедливости и добра, а именно о религиозных – тех, кто заменяет свой личный путь, свои мыслительные и оценочные способности, свою индивидуальность на кем-то выстроенные типажи, обтесанные и упиханные под догматы", – написал он.По словам музыканта, "именно религиозные люди лишены свободы мышления"."И таким образом скрывают изломы толстых и тонких внутренних несоответствий, перелагая всю ответственность на религиозные книги, батюшек, "высшие силы", на тройные-четверные стандарты гуттаперчивых трактовок "учений" и проповедей "посвященных", у них постоянный синдром подмены понятий и кризис оценки ситуаций", – отметил Лебединский.Он считает, что религиозность "взращивает внутри них зверя, способного в любой момент ключевого несоответствия их теорий и реальности вырваться наружу страшными проявлениями"."Именно религиозные люди чаще только нарушают 10 заповедей, в отличие от атеистов и просто верующих в доброе и вечное. ...Как встретишь религиозного-высокоморального, так вылезает постепенно из него то откровенный непорядочный говно-человек, то просто тупой, то извращенец латентный, то трус и раб патологический, то тиран тайный, то садистская "добродетель" непрошенная прет", – заявил музыкант. https://www.facebook.com/ProfessorLebedinsky/posts/1866196076737654 8 апреля 2018 года христиане восточного обряда отмечают Пасху – главный праздник христиан во всем мире. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки лебединский религиозные просто люди них Теги: общество