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Профессор Лебединский: Религиозные люди неадекватны и даже опасны
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08.04.2018 21:59
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Религиозные люди чаще нарушают 10 заповедей, чем атеисты и "просто
верующие в доброе и вечное", отметил российский оппозиционер и
музыкант Алексей Лебединский. Лебединский: У них постоянный синдром
подмены понятий и кризис оценки ситуаций Фото: Алексей Лебединский
/ Facebook "Я с рождения ходил в храмы, ездил с мамой по
монастырям, пел в церковном хоре. И только через десятки лет я
обратил внимание на то, насколько неадекватны и даже опасны
религиозные люди. Я говорю не просто о верующих – тех, кто в
виде какого-то бога желает верить в надежду на существование высшей
справедливости и добра, а именно о религиозных – тех, кто
заменяет свой личный путь, свои мыслительные и оценочные
способности, свою индивидуальность на кем-то выстроенные типажи,
обтесанные и упиханные под догматы", – написал он.По словам
музыканта, "именно религиозные люди лишены свободы мышления"."И
таким образом скрывают изломы толстых и тонких внутренних
несоответствий, перелагая всю ответственность на религиозные книги,
батюшек, "высшие силы", на тройные-четверные стандарты
гуттаперчивых трактовок "учений" и проповедей "посвященных", у них
постоянный синдром подмены понятий и кризис оценки
ситуаций", – отметил Лебединский.Он считает, что религиозность
"взращивает внутри них зверя, способного в любой момент ключевого
несоответствия их теорий и реальности вырваться наружу страшными
проявлениями"."Именно религиозные люди чаще только нарушают 10
заповедей, в отличие от атеистов и просто верующих в доброе и
вечное. ...Как встретишь религиозного-высокоморального, так
вылезает постепенно из него то откровенный непорядочный
говно-человек, то просто тупой, то извращенец латентный, то трус и
раб патологический, то тиран тайный, то садистская "добродетель"
непрошенная прет", – заявил музыкант.
https://www.facebook.com/ProfessorLebedinsky/posts/1866196076737654
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