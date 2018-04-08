В столичной маршрутки отказали тормоза и она врезалась в полицейский автомобиль.

Событие произошло на Северном мосту, сообщает в Facebook " оперативный", передает со ссылкой на .

, которое произошло на мосту в направлении станции метро "Почайна" с жилого массива Троещина.

Пострадавших нет.

Водитель легковушки на скорости врезался в грузовик на ул. Электротехнической, 18 в . От сильного удара грузовик перевернулся на бок.

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