|В столице маршрутка врезалась в полицейский автомобиль
|08.04.2018 22:04
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В столичной маршрутки отказали тормоза и она врезалась в полицейский автомобиль.
Событие произошло на Северном мосту, сообщает в Facebook " оперативный", передает со ссылкой на .
, которое произошло на мосту в направлении станции метро "Почайна" с жилого массива Троещина.
Пострадавших нет.
Водитель легковушки на скорости врезался в грузовик на ул. Электротехнической, 18 в . От сильного удара грузовик перевернулся на бок.
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