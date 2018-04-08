Мадридский “Реал” и “Атлетико” встретились в центральном матче 31-го тура испанской Примеры, передает корреспондент.

Удивительно активно начали встречу хозяева “Сантьяго Бернабеу”. Сначала Криштиану Роналду добавлял бедром мяч в ворота после углового, но вратарь в прыжке справился с попыткой португальца. Впоследствии руководитель атак “королевского клуба” с дальней дистанции ударом левой мог открывать счет, если бы не сейв Яна Облака.

Рафаэль Варан был близок к забиванию гола. На пути снова стал Облак. Также “матрасников” спасала перекладина после дальнего выстрела Марсело. “Реал” достиг своего на 53 минуте, когда навес с левого фланга увенчался ударом слета Роналду — 1: 0. Однако недолго хозяева имели преимущество на табло — командная соединение “Атлетика” привела к голу в исполнении Гризманн. Еще один великолепный сейв совершил Облак в компенсированное время после удара Рамоса — 1:1.

Таким образом, мадридскому “Реалу” не удалось сократить отставание от “Атлетико” в борьбе за вторую ступень чемпионата, которое составляет четыре очка.

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