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Жириновский: Путин должен спросить у Трампа: "Чего ты хочешь, Доня?"
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08.04.2018 22:31
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Чтобы объясниться друг с другом на возможной встрече, президентам
РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу следует выгнать даже
переводчиков, считает руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. По
мнению лидера ЛДПР, Путину и Трампу нужно объясниться без
переводчиков Фото: ЕРА "Необходимо выгнать всех дипломатов и
переводчиков и переговорить с глазу на глаз. Путин должен спросить
у американского лидера: "Чего ты хочешь, Доня?" – заявил
политик.Объясниться, по мнению Жириновского, российский и
американский президенты должны в ближайшее время.Сам руководитель
ЛДПР верит, что такая встреча состоится.6 апреля
Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских
бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда
компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие
меры приняты во исполнение закона "О противодействии
противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в
августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно
закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным
департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу
"кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных
чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В
нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира
Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия
Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял,
что Россия не будет отвечать на "недружественный акт".
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