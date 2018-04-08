Чтобы объясниться друг с другом на возможной встрече, президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу следует выгнать даже переводчиков, считает руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. По мнению лидера ЛДПР, Путину и Трампу нужно объясниться без переводчиков Фото: ЕРА "Необходимо выгнать всех дипломатов и переводчиков и переговорить с глазу на глаз. Путин должен спросить у американского лидера: "Чего ты хочешь, Доня?" – заявил политик.Объясниться, по мнению Жириновского, российский и американский президенты должны в ближайшее время.Сам руководитель ЛДПР верит, что такая встреча состоится.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял, что Россия не будет отвечать на "недружественный акт". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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