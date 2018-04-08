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MELOVIN почав зйомки кліпу для "Євробачення" у Лісабоні (ФОТО)
08.04.2018 22:33
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Буквально днями стало відомо, під яким номером у півфіналі виступатиме співак з Одеси MELOVIN, а напередодні на офіційній сторінці в Фейсбук з'явилися інтригуючі кадри: виконавець прибув до Португалії на знімання своєї відеовізитівки.

Нагадаємо, що MELOVIN став відомим після участі у шоу Х-Фактор, де його наставником був Ігор Кондратюк, а під час Національного відбору обігнав чимало відомих вже виконавців, зокрема й TAYANNA, яка намагалась пройти на пісенний конкурс вже другий рік поспіль.

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