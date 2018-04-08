Пенсионер застал в своей ванной голого грабителя с коктейлем По теме: Пенсионер из Великобритании вернулся домой и обнаружил в своей ванной комнате голого мужчину с банкой коктейля. Владелец дома сразу же позвонил в полицию, передает со ссылкой на . Грабитель попытался убежать голышом. Оставил свою одежду в ванной. Полицейским удалось быстро поймать 36-летнего мужчины. Он оказался бездомным. Мужчину обвинили в краже со взломом и арестовали. Позже отпустили на свободу. Есть немало случаев, когда полицейские прославились способностью мастерить забавные портреты преступников. Подборку самых смешных и самых необычных фотороботов, которые можно найти в сети, подготовил ТСН.











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