|Пенсионер застал в своей ванной голого грабителя с коктейлем
|08.04.2018 22:36
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Пенсионер из Великобритании вернулся домой и обнаружил в своей ванной комнате голого мужчину с банкой коктейля.
Владелец дома сразу же позвонил в полицию, передает со ссылкой на .
Грабитель попытался убежать голышом. Оставил свою одежду в ванной.
Полицейским удалось быстро поймать 36-летнего мужчины. Он оказался бездомным.
Мужчину обвинили в краже со взломом и арестовали. Позже отпустили на свободу.
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