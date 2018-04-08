Лидер радикальной партии Олег Ляшко заявил, что его гражданская
жена Росита Сайранен долго ждала от него предложения расписаться в
ЗАГСе. Ляшко и Сайранен решили пожениться Фото: Олег Ляшко /
Facebook "Росита долго ждала этого момента. Я хочу сказать, что мы
2 июня идем с Роситой расписываться... У нас уже ребенок скоро
расписываться будет, а мы только надумали. 20 лет я думал, стоит ли
это делать. Хотел еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила
ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не
надо", – заявил Ляшко.
https://www.facebook.com/O.Liashko/videos/1621803491221575/
Ляшко и Сайранен воспитывают дочь Владиславу Горбенко, которая
родилась в 2002 году.
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