Взносы стран в бюджет рассчитываются исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения страны. Наибольшая доля приходится на США.

США добились существенного сокращения бюджета ООН на 2018-2019 годы, информирует news.eizvestia.com.

Постпредство США при ООН сообщило, что бюджет Всемирной организации урезан на $285 млн.

Сокращения также коснулись ряда функций по управлению и поддержке ООН, сообщает агентство AP.

Оно отмечает, что пока не ясно, как общее сокращение бюджета скажется на размерах взноса в него США.

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Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что «неэффективность и чрезмерные расходы» ООН общеизвестны и что непозволительно злоупотреблять «щедростью американского народа».

Выразив удовлетворение результатами переговоров по новому бюджету, американский дипломат предупредила, что США будут «изучать пути повышения эффективности ООН, защищая свои интересы».

Бюджет ООН на 2018-2019 годы в размере $5,39 млрд был принят Генассамблеей Всемирной организации в минувшие выходные.

Взносы стран в бюджет рассчитываются исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения страны. Наибольшая доля приходится на США.

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