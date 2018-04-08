Украинцы смогли завоевать несколько призовых мест на турнире серии Гран-При по дзюдо в Анталии (Турция), сообщает со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.

Уже третий конец турниров серии Гран-при 2018 (учитывая мартовские старты в Агадире и Тбилиси) волынская спортсменка Анастасия Турчин закончила с “серебряным” результатом. В Анталии на пути к финалу украинка взяла верх над Омри Кенйон с Израиля и Александрой Гималетдиновою из России, но уступила на “вазари” уроженцы Косово Лориане Кука.

Вторая украинка, которая принимала участие в этом турнире, тоже вернулась домой с медалью. В категории свыше 78 килограммов Галина Тарасова из Запорожья взяла вторую “бронзу” Гран-при нынешнего сезона. Ранее награду такого же качества она завоевала в январе в Тунисе. Как в Африке, так и Азии (именно там — географическая прописка Анталии) украинка в споре за медаль взяла верх над представительницей России: зимой — над Анжелой Гаспарян, весной — над Юлией Ляниченко.

Кроме того, в Турции соревновались еще двое украинский — Бекирбек Моргоев (до 60 кг) и Богдан Ядов (до 66 кг). Но киевляне не смогли пробиться в призовой “отряда”.

Как сообщал наш сайт, наш Сергей Кривчач принес Украине медаль предварительного этапа Гран-При в Тбилиси.

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