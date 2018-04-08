Самые популярные материалы

Гонщик Формулы-1 Райкконен сломал ногу своему механику. Видео
08.04.2018 23:03
На этапе "Формулы 1" в Бахрейне 8 апреля гонщик команды Ferrari
Кими Райкконен во время замены колес сломал ногу механику. Видео
инцидента разместил в YouTube пользователь 0mni presence. На ролике
видно, что на пит-стопе гонщик поехал раньше, чем дали команду.
Заднее колесо, которое не успели поменять, наехало на ногу механику
команды. Райкконен был вынужден остановиться через несколько
метров. Гонщик сошел с дистанции. В Twitter команды сообщили о
переломе, который получил механик по имени Франческо. |
Вчера 23.48 | комментариев: случай произошел на пит-стопе Фото:
Formula 1 / Twitter видео
Видео: 0mni presence / YouTube Рекомендую Twitter G+
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