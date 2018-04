Самые популярные материалы

На этапе "Формулы 1" в Бахрейне 8 апреля гонщик команды Ferrari Кими Райкконен во время замены колес сломал ногу механику. Видео инцидента разместил в YouTube пользователь 0mni presence. На ролике видно, что на пит-стопе гонщик поехал раньше, чем дали команду. Заднее колесо, которое не успели поменять, наехало на ногу механику команды. Райкконен был вынужден остановиться через несколько метров. Гонщик сошел с дистанции. В Twitter команды сообщили о переломе, который получил механик по имени Франческо. | Вчера 23.48 | комментариев: случай произошел на пит-стопе Фото: Formula 1 ‏/ Twitter видео Видео: 0mni presence / YouTube Рекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '240545'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

