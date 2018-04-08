|Украинский самолет удалось посадить в песчаную бурю
|08.04.2018 23:23
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Крупнейший транспортный самолет украинского производства Ан-225 "Мрия" совершил посадку в экстремальных условиях
Он совершил перелет из Украины в Германию и в Саудовскую Аравию, передает со ссылкой на .
Во время прибытия самолета аэропорт Даммам накрыла песчаная буря. Это не помешало пилотам успешно посадить самолет.
Появилась видеозапись перехвата российских самолетов истребителями над Эстонией. Российский самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ Ил-20 перехватили истребители 2 марта. Его сопровождали российские истребители Су-27.
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