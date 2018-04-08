Гражданин России Артем Дудко, которого завербовала Федеральная служба безопасности РФ, должен был организовать теракт в Крыму, "проникнуть в украинские патриотические движения" в Луцке и убить разведчика полка "Азов" с позывным Славянин, говорится в сюжете ТСН. | Дудко сдался СБУ и рассказал о терактах, которые планировала ФСБ Скриншот: ТСН / YouTube По словам бывшего агента ФСБ, в Украине он должен был "идти на радикальные действия, убийства, диверсии, теракты".ФСБ дало Дудко псевдоним Басаев. В сюжете говорится, что оно ассоциируется с Шамилем Басаевым, который взял на себя ответственность за захват заложников в школе Беслана в 2004 году.Первую задачу Дудко получил от Максима Фесенко, который до аннексии Крыма был офицером СБУ, а в 2014 перешел на сторону ФСБ. Сотрудник российской спецслужбы поручил Дудко "спровоцировать украинских патриотов, приехать с оружием в Крым и устроить теракт", говорится в сюжете. Мужчина искал исполнителей запланированного теракта между бойцов полка "Азов"."На связь через соцсети вышел молодой человек, который хотел очень активной деятельности, говорил, что он проукраинской направленности, хотел в Крыму какого-то подпольного движения террористического характера, просил, чтобы ему в Крым доставили оружие... Он был очень активен, хотел все взрывать, все расстреливать и просил оружие", – рассказал ТСН воин "Азова" Станислав Ермаков.Дудко подтвердил работу на российские спецслужбы во время допроса на полиграфе"Артем с датчиками на теле рассказал, что полученное из Украины оружие должно было быть использовано для терактов, контролируемых Москвой. Фактически, это означает, что смерть гражданских готовила сама ФСБ, чтобы потом обвинить Украину", – говорится в сюжете.Бойцы "Азова" отказались участвовать в задумке агента ФСБ.Затем Дудко в 2017 году отправили в Луцк, чтобы он "проник в украинское патриотическое движение".ТСН обмечает, что в 2017 году обстреляли генконсульство Польши в Луцке. Дудко заявил, что непричастен к этим обстрелам, но "знает, кто это сделал"."Подрыв в консульстве Луцка в прошлом году – дело рук российских спецслужб, направленное на патриотических движений Украины", – заявил он.Дудко также рассказал, что одной из его задач было убийство разведчика полка "Азов" с позывным Славянин.Руководитель управления СБУ в Волынской области Юрий Фелонюк заявил, что поскольку Дудко не выполнил задачи российских спецслужб и охотно сдался в правоохранительные органы, он будет освобожден от уголовной ответственности. ТСН отмечает, что несмотря на это, прежний агент ФСБ "24 часа находится "под колпаком" украинских спецслужб". ВИДЕО Видео: ТСН / YouTube Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Сразу после аннексии Крыма начался вооруженный конфликт на востоке Украины, он продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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