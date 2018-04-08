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В СБУ сдался бывший агент ФСБ с псевдонимом Басаев, который готовил теракты и убийства в Украине
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08.04.2018 23:35
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Гражданин России Артем Дудко, которого завербовала Федеральная
служба безопасности РФ, должен был организовать теракт в Крыму,
"проникнуть в украинские патриотические движения" в Луцке и убить
разведчика полка "Азов" с позывным Славянин, говорится в сюжете
ТСН. | Дудко сдался СБУ и рассказал о терактах, которые
планировала ФСБ Скриншот: ТСН / YouTube По словам бывшего агента
ФСБ, в Украине он должен был "идти на радикальные действия,
убийства, диверсии, теракты".ФСБ дало Дудко псевдоним Басаев. В
сюжете говорится, что оно ассоциируется с Шамилем Басаевым, который
взял на себя ответственность за захват заложников в школе Беслана в
2004 году.Первую задачу Дудко получил от Максима Фесенко,
который до аннексии Крыма был офицером СБУ, а в 2014 перешел на
сторону ФСБ. Сотрудник российской спецслужбы поручил Дудко
"спровоцировать украинских патриотов, приехать с оружием в Крым и
устроить теракт", говорится в сюжете. Мужчина искал
исполнителей запланированного теракта между бойцов полка "Азов"."На
связь через соцсети вышел молодой человек, который хотел очень
активной деятельности, говорил, что он проукраинской
направленности, хотел в Крыму какого-то подпольного движения
террористического характера, просил, чтобы ему в Крым доставили
оружие... Он был очень активен, хотел все взрывать, все
расстреливать и просил оружие", – рассказал ТСН воин "Азова"
Станислав Ермаков.Дудко подтвердил работу на российские спецслужбы
во время допроса на полиграфе"Артем с датчиками на теле рассказал,
что полученное из Украины оружие должно было быть использовано для
терактов, контролируемых Москвой. Фактически, это означает, что
смерть гражданских готовила сама ФСБ, чтобы потом обвинить
Украину", – говорится в сюжете.Бойцы "Азова" отказались
участвовать в задумке агента ФСБ.Затем Дудко в 2017 году отправили
в Луцк, чтобы он "проник в украинское патриотическое движение".ТСН
обмечает, что в 2017 году обстреляли генконсульство Польши в Луцке.
Дудко заявил, что непричастен к этим обстрелам, но "знает, кто это
сделал"."Подрыв в консульстве Луцка в прошлом году – дело рук
российских спецслужб, направленное на патриотических движений
Украины", – заявил он.Дудко также рассказал, что одной из его
задач было убийство разведчика полка "Азов" с позывным
Славянин.Руководитель управления СБУ в Волынской области Юрий
Фелонюк заявил, что поскольку Дудко не выполнил задачи российских
спецслужб и охотно сдался в правоохранительные органы, он будет
освобожден от уголовной ответственности. ТСН отмечает, что несмотря
на это, прежний агент ФСБ "24 часа находится "под колпаком"
украинских спецслужб". ВИДЕОВидео: ТСН / YouTube Россия
аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта
2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. В данный момент между материковой
Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев
де-факто не контролирует полуостров. Сразу после аннексии Крыма
начался вооруженный конфликт на востоке Украины, он
продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между
Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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