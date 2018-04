Показали уникальное видео, как "били" на ринге Сталлоне По теме: В интернете появились уникальные кадры с подготовки к съемкам фильма "Рокки". На видео Карл Везерс (исполнял роль Апполо Крида) тренируется в ринге с Сильвестром Сталлоне (Рокки Бальбоа), передает со ссылкой на . В трехминутном клипе оба актеры оттачивают удары. Сталлоне показывает Везерсу, каким должен быть удар, чтобы в кадре создать полную иллюзия настоящего боя. So cool: Unearthed footage of Sylvester Stallone/Carl Weathers Choreography for Rocky in 1976 — Meredith Frost (@MeredithFrost) Основой фильма стал бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Мохаммедом Али и Чаком Уэпнером. Прототипами Рокки Бальбоа является Рокки Марчиано, Чак Уэпнер и Джо Фрейзер. "Невероятно: раскопали кадры Сильвестр Сталлоне/Карл Уэзерс для "Рокки" в 1976 году", - написала в Twitter Мередит Фрост с американского телеканала ABC News. So cool: Unearthed footage of Sylvester Stallone/Carl Weathers Choreography for Rocky in 1976 pic.twitter.com/depECkYTak Meredith Frost (@MeredithFrost) 7 апреля 2018 г. А 6 апреля голливудский актер вместе с мэром Филадельфии Джимом Кенни открыли мемориальную доску на пьедестале бронзовой скульптуры, изображающей киногероя Рокки Бальбоа. Совместный снимок вылолжил в Twitter мэр. "Мы открыли мемориальную доску, изготовленную 12 лет назад. Можете не верить, но ее потеряли, - заявил актер в видео, размещенном в его Instagram. - Что же, ее нашли, и я хочу поблагодарить мэра Джима Кенни и его сотрудников, управление полиции Филадельфии и, конечно же, поклонников, которые пришли, несмотря на холод". Публикация вот Sly Stallone (@officialslystallone) 6 Апр 2018 в 9:53 PDT Это один из памятников, отлитых для съемок фильма "Рокки 3" - третьей части саги про знаменитого боксера. По сюжету, в честь Рокки на ступенях Художественного музея Филадельфии устанавливают памятник. Место выбрали не случайно: в первой части Рокки тренируется здесь - поднимается по 72 ступенькам. Этот случай стал одним из самых известных в фильме. Статуя пользуется большой популярностью у туристов и поклонников фильма, которые приезжают в Филадельфию. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали первые кадры продолжение легендарного боевика с Ванн Даммом Для съемок скульптор Томас Шомберг изготовил три статуи: вторая находится в музее спорта в Сан-Диего (Калифорния), а для третьей места так и не нашлось. Несколько раз ее выставляли на интернет-аукционе eBay, однако за предложенную цену - от $1 млн до $3 млн - ее так никто и не купил. В ноябре 2017 года аукционный дом SCP Auctions объявил, что неизвестный покупатель приобрел статую за $403 тыс. Его имя оставалось неизвестным, пока Сталлоне не опубликовал фотографию, где стоит возле этой бронзовой фигуры у себя дома вместе со своим другом и коллегой Арнольдом Шварценеггером. Публикация вот Sly Stallone (@officialslystallone) 25 Дек 2017 в 5:19 PST Фильм "Рокки" при бюджете $1 млн. стал самым кассовым фильмом 1976 года, собрав в прокате около $225 млн. Картина получила три премии "" за лучший фильм, лучшую режиссуру (Джон Эвилдсен), лучший монтаж и принесла мировую слава в то время 30-летнему Сильвестру Сталлоне. Действие фильма происходит в 1975 году. Главный герой Роберт Бальбоа по прозвищу Рокки посредственный боксер из пригорода Филадельфии. Случилось так, что чемпион мира Аполло Крид решил провести сво очередной поединок в Филадельфии. Незадолго до боя запланированный соперник получил травму, и Аполло решил, что бой все же состоится, но с каким-то местным любителем. Ему понравилось прозвище Рокки "Итальянский жеребец", следовательно чемпион выбрал именно Бальбоа. Рокки начинает готовиться к поединку, дерется и выдерживает все изнурительные 15 раундов, посылая Крида в нокдаун.











