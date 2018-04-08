|Анорексія? Донька Сінді Кроуфорд налякала виглядом у купальнику (ФОТО)
|08.04.2018 23:50
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16-річна Кайя Гербер, донька відомої супермоделі Сінді Кроуфорд, незважаючи на перестороги мами-моделі, все ж сидить на дієтах і продовжує шокувати шанувальників неймовірно худенькою фігурою - днями фани навіть заговорили про анорексію. Куди дивиться Сінді?
На фото, які з'явилися у мережі, Кайя позує у чорному та чеорному бікіні. Красуня разом з друзями насолоджується відпочинком у Маямі.
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