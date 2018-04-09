Грузинская актриса и режиссер Лейла Абашидзе умерла в больнице Тбилиси на 89-м году жизни. Абашидзе умерла в больнице Тбилиси Скриншот: Kaxi Lazari / YouTube Актрисе было 88 лет. Канал сообщил, что 14 февраля ее госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья. Абашидзе в 1951 году окончила актерский факультет Тбилисского театрального института, она сыграла около 30 ролей в кино, первой из которых была роль Като в фильме "Каджана" (1941 год).Также Абашидзе была автором сценария и режиссером комедии "Тифлис – Париж и обратно".В 1964 году актриса получила звание народной артистки Чечено-Ингушской автономной ССР, в 1965 году стала народной артисткой Грузинской ССР. В 1972 году Абашидзе получила награду Всесоюзного кинофестиваля в номинации "Премии за режиссуру". В 2010-м стала почетной жительницей Тбилиси. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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