Грузинская актриса и режиссер Лейла Абашидзе умерла в больнице
Тбилиси на 89-м году жизни. Абашидзе умерла в больнице Тбилиси
Скриншот: Kaxi Lazari / YouTube Актрисе было 88 лет. Канал сообщил,
что 14 февраля ее госпитализировали из-за ухудшения состояния
здоровья. Абашидзе в 1951 году окончила актерский
факультет Тбилисского театрального института, она сыграла
около 30 ролей в кино, первой из которых была роль Като в фильме
"Каджана" (1941 год).Также Абашидзе была автором сценария и
режиссером комедии "Тифлис – Париж и обратно".В 1964 году
актриса получила звание народной артистки Чечено-Ингушской
автономной ССР, в 1965 году стала народной артисткой
Грузинской ССР. В 1972 году Абашидзе получила награду
Всесоюзного кинофестиваля в номинации "Премии
за режиссуру". В 2010-м стала почетной жительницей Тбилиси.
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