Новый санкционный список США не включает таких известных российских бизнесменов, как Роман Абрамович и Алишер Усманов, отметил российский оппозиционный политик Владимир Милов. Милов: Новый список Минфина США не включает известных персонажей Фото: Владимир Милов / Facebook "Новый список Минфина США не включает таких известных персонажей, как Роман Абрамович или Алишер Усманов. По Усманову это вообще трудно объяснимо: он открыто занимается в России "развитием интернета" (читай: созданием системы госконтроля и манипулирования в сети), за что, собственно, Америка во многом и вводит санкции. Влияние Абрамовича в российской системе власти бесспорно выше Дерипаски и Вексельберга (Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. – )", – отметил он.Милов удивился, что в санкционном списке, в частности, присутствует зять президента РФ Владимира Путина Кирилл Шамалов, но отсутствует компания "Сибур", акции которой имеет Шамалов.Политик подозревает, что к ситуации неким образом причастен президент США Дональд Трамп."Вспоминая последний телефонный разговор Трампа с Путиным, поздравления с "победой на выборах" и приглашение посетить Вашингтон, ...список оставляет некий осадок "договорняка". Да, сам по себе этот шаг серьезен, однако для большинства затронутых лиц прямых последствий он не несет. Те, для кого несет – Дерипаска и Вексельберг – немного выпали из обоймы", – заявил Милов.Он выдвинул версию, что причиной введения новых санкций стало расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера по поводу российского вмешательства в американские выборы. Мюллер хочет допросить президента США.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял, что Россия не будет отвечать на "недружественный акт". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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