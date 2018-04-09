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Новый санкционный список США против РФ оставляет осадок "договорняка" – Милов
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09.04.2018 00:23
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Новый санкционный список США не включает таких известных российских
бизнесменов, как Роман Абрамович и Алишер Усманов, отметил
российский оппозиционный политик Владимир Милов. Милов: Новый
список Минфина США не включает известных персонажей Фото: Владимир
Милов / Facebook "Новый список Минфина США не включает таких
известных персонажей, как Роман Абрамович или Алишер Усманов. По
Усманову это вообще трудно объяснимо: он открыто занимается в
России "развитием интернета" (читай: созданием системы госконтроля
и манипулирования в сети), за что, собственно, Америка во многом и
вводит санкции. Влияние Абрамовича в российской системе власти
бесспорно выше Дерипаски и Вексельберга (Олег Дерипаска и
Виктор Вексельберг. – )", – отметил он.Милов
удивился, что в санкционном списке, в частности, присутствует зять
президента РФ Владимира Путина Кирилл Шамалов, но отсутствует
компания "Сибур", акции которой имеет Шамалов.Политик подозревает,
что к ситуации неким образом причастен президент США Дональд
Трамп."Вспоминая последний телефонный разговор Трампа с Путиным,
поздравления с "победой на выборах" и приглашение посетить
Вашингтон, ...список оставляет некий осадок "договорняка". Да, сам
по себе этот шаг серьезен, однако для большинства затронутых лиц
прямых последствий он не несет. Те, для кого несет – Дерипаска
и Вексельберг – немного выпали из обоймы", – заявил
Милов.Он выдвинул версию, что причиной введения новых санкций стало
расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера по поводу
российского вмешательства в американские выборы. Мюллер хочет
допросить президента США.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях
против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных
чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство
финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение
закона "О противодействии противникам Америки через
санкций" (CAATSA), который в августе 2017
года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно
закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным
департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу
"кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных
чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В
нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира
Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия
Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял,
что Россия не будет отвечать на "недружественный акт".
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