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Фронтмен группы "Грибы" после распада коллектива будет продвигать другой проект
26.12.2017 13:23
По информации издания "Вести", руководитель группы "Грибы" Юрий Бардаш после завершения деятельности в группе "Грибы" займется продвижением коллектива "Бамбинтон". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бардаш будет раскручивать дуэт "Бамбинтон" Скриншот: KinoMost / YouTube Об этом сообщает "Вести"."Бамбинтон" – дуэт из Киева. Название группы – производная от итальянских слов "бамбино" и "бамбина": "мальчик" и "девочка".О завершении деятельности "Грибы" объявили в начале осени 2017 года.Группа "Грибы" была основана в 2016 году. В марте 2017 года вышел сингл и клип "Тает лед", принесшие группе слава.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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