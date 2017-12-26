По информации издания "Вести", руководитель группы "Грибы" Юрий
Бардаш после завершения деятельности в группе "Грибы" займется
продвижением коллектива "Бамбинтон". Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Бардаш будет раскручивать дуэт "Бамбинтон"
Скриншот: KinoMost / YouTube Об этом сообщает
"Вести"."Бамбинтон" – дуэт из Киева. Название группы –
производная от итальянских слов "бамбино" и "бамбина": "мальчик" и
"девочка".О завершении деятельности "Грибы" объявили в начале осени
2017 года.Группа "Грибы" была основана в 2016 году. В марте 2017
года вышел сингл и клип "Тает лед", принесшие группе слава.
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