Во время обыска в квартире мужчины, который 7 апреля на грузовике въехал в группу людей в немецком городе Мюнстер, был найден автомат Калашникова.

Оружие оказалось неисправным, передает со ссылкой на .

В субботу в центре немецкого города Мюнстер водитель микроавтобуса врезался в группу людей, сидевших за столиками перед рестораном Kiepenkerl на центральной улице старой части города. Погибли трое. Ранения получили около 20 человек. Шесть находятся в тяжелом состоянии. Водитель застрелился.

В его автомобиле обнаружили петарды.

Сначала не исключали, что это теракт. Однако ряд немецких СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщила, что следствие считает, что случай не был террористической атакой. Подозреваемый - гражданин Германии. Ему было 48 лет, родился в городе Ольсберг, жил в Мюнстере. Имел психические отклонения и склонности к суициду. Мотивы наезда пока не известны.

31 октября в Нью-Йорке на Манхеттене водитель на автомобиле протаранил толпу велосипедистов и врезался в автобус. После этого из авто вышел мужчина и начал стрелять.

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