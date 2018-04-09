Немецкий пилот “Феррари” Себастьян Феттель стал победителем второго нынешнего этапа “Формулы-1” — Гран-при Бахрейна, информирует со ссылкой на сайт соревнований.

На финише Феттелю удалось сдержать набег на позицию от Валттери Боттас, опередив гонщика “Мерседеса” на 0,699 с. Тройку замкнул также пилот “Мерседеса” Льюис Хэмилтон +6,512 с.

Четвертый результат показал француз Пьер лозунги с “Торо Россо”, установив лучший результат в карьере. Также отметим попадание двух пилотов “Макларена” в очковую зону — Алонсо 7-й, а Вандорн 8-й.

Отметим, что гонку не закончили Райкконен (“Феррари”), Ферстаппен (“Ред Булл”) и Риккьярдо (“Ред Булл”).

Для Феттеля это вторая победа подряд в нынешнем сезоне, спортсмен из Германии лидирует в общем зачете (50 очков), опережая действующего чемпиона мира Хэмилтона (33). Далее с 22 пунктами идет Боттас, с 16-ю — Алонсо.

Примечательно, что для Феттеля данная победа стала 49-й в карьере спортсмена в рамках Формулы-1.

Добавим, что следующий этап “Формулы-1” — Гран-при Китая, стартует 13 апреля в Шанхае.

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