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"Ствол под тумбочкой был". В Киевской области двое мужчин издевались над пенсионеркой и снимали это на телефон – полиция
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09.04.2018 00:55
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Мужчины, один из которых – 26-летний военнослужащий Вооруженных сил
Украины, самовольно проникли в жилье 71-летней пенсионерки и хотели
заставить ее отдать долг за внука, рассказали в полиции Киевской
области. | Полиция задержала мужчин, издевавшихся над
пенсионеркой Фото: mvs.gov.ua Мужчины, один из которых –
26-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины, самовольно
проникли в жилье 71-летней пенсионерки, рассказали в
полиции."Используя удостоверение участника боевых действий, они
начали "обыск" жилья и якобы обнаружили орудие убийства и оружие.
Все, что происходило, один из них снимал на камеру мобильного
телефона. Незваные гости открывали шкафы и ящики. На просьбы
пенсионерки прекратить противоправные действия не реагировали.
Спохватились молодые лишь тогда, когда женщина пыталась обратиться
к правоохранителям", - говорится в сообщении.В полиции выяснили,
что таким образом мужчины хотели заставить женщину отдать долг за
ее внука.На видео, опубликованном полицией, мужчины заявили
бабушке, что нашли в ее доме "орудие убийства"."Пенал, а это ствол
под тумбочкой был. Дубинка – ее забрал хозяин, хозяин комнаты.
Мария Батьковна все отрицает. Она у нее за спиной. Она ее
скрывает... Это прибор, которым было совершено два дня назад
убийство. Изымайте. Дубынку я изымаю", – заявлял один из
злоумышленников.Он говорил, что находится "при исполнении" и
"изымает оружие на экспертизу".ВИДЕОВидео: Поліція Київщини / YouTube
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.162 Уголовного
кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья). Также
решается вопрос о привлечении мужчин к уголовной ответственности за
самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного
лица и вымогательство.
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