Мужчины, один из которых – 26-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины, самовольно проникли в жилье 71-летней пенсионерки и хотели заставить ее отдать долг за внука, рассказали в полиции Киевской области. | Полиция задержала мужчин, издевавшихся над пенсионеркой Фото: mvs.gov.ua Мужчины, один из которых – 26-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины, самовольно проникли в жилье 71-летней пенсионерки, рассказали в полиции."Используя удостоверение участника боевых действий, они начали "обыск" жилья и якобы обнаружили орудие убийства и оружие. Все, что происходило, один из них снимал на камеру мобильного телефона. Незваные гости открывали шкафы и ящики. На просьбы пенсионерки прекратить противоправные действия не реагировали. Спохватились молодые лишь тогда, когда женщина пыталась обратиться к правоохранителям", - говорится в сообщении.В полиции выяснили, что таким образом мужчины хотели заставить женщину отдать долг за ее внука.На видео, опубликованном полицией, мужчины заявили бабушке, что нашли в ее доме "орудие убийства"."Пенал, а это ствол под тумбочкой был. Дубинка – ее забрал хозяин, хозяин комнаты. Мария Батьковна все отрицает. Она у нее за спиной. Она ее скрывает... Это прибор, которым было совершено два дня назад убийство. Изымайте. Дубынку я изымаю", – заявлял один из злоумышленников.Он говорил, что находится "при исполнении" и "изымает оружие на экспертизу".ВИДЕО Видео: Поліція Київщини / YouTube Открыто уголовное производство по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья). Также решается вопрос о привлечении мужчин к уголовной ответственности за самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица и вымогательство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки полиции что мужчины один мужчин Теги: происшествия