Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал к проведению немедленного расследования достоверности сообщений о применении химического оружия в городе Дума. Об этом говорится в коммюнике британского внешнеполитического ведомства, поступившем в распоряжение ТАСС, информирует .

“Эти последние сообщения должны быть безотлагательно расследованы, международное общество должно отреагировать”, — приводит Foreign Office слова своего руководителя. “Если будет подтверждено, что режим в Дамаске снова применил химическое оружие, это станет еще одним ужасным примером жестокости Асада и вопиющего пренебрежения как к сирийскому народу, так и к его правовым обязательствам о неиспользовании химического оружия”, — отметил Джонсон.

Напомним, по данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, как сообщает DW, в районе Восточная Гута в субботу вечером с вертолета было сброшено бочковой бомбу с химикатами. Из-за этого погибли не менее 150 человек и еще более тысячи получили ранения.

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