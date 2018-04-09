Немецкие правоохранительные органы задержали четырех человек, которые планировали осуществить теракт во время берлинского полумарафона, прошедшего в это воскресенье. Наблюдение за ними велось уже давно, следовательно конкретной угрозы не было, сообщает со ссылкой на газету Die Welt.

В полиции официально заявили лишь о задержании нескольких подозреваемых.

“Мы ещё оценим ситуацию. Но, вполне вероятно, ситуация была на грани”, — приводит газета слова представителя полиции.

По данным издания, один из задержанных был близок знакомым Аниса Амры, тунисца, который совершил теракт на столичном рождественском рынке 19 декабря 2016. Этот подозреваемый якобы собирался напасть на легкоатлетов и зрителей с ножом. Кроме того, в подвале, который он снимал вместе с квартирой, обнаружены следы взрывчатки.

В полумарафоне участвовали около 32 тыс. человек.

Берлинская полиция официально подтвердила лишь факт задержаний. Однако в сообщении правоохранительных органов говорится о шести подозрительных лиц, а не о четырех. “Перед проведением берлинского полумарафона появились отдельные сведения о том, что шесть человек в возрасте от 18 лет до 21 года, которые были задержаны, могли участвовать в подготовке преступления, связанного с данным спортивным мероприятием”, — отметили в полиции. Других существенных подробностей правоохранители не приводят в интересах следствия.

Напомним, в ФРГ около четверти опасных исламистов, находятся на учете правоохранителей, подали заявления на получение статуса беженца. Об этом в субботу, 7 апреля, сообщает со ссылкой на издание Der Spiegel.

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