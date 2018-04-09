Международному сообществу нужна Россия с разобщенным обществом и с
"внутренними баталиями", желательно еще и с обнищанием, считает
спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Захарова: В
таком режиме ориентировочно с 2011-2013 годов живем Фото: ЕРА ."Мы
вот в таком режиме ориентировочно с 2011-2013 годов живем. И каждый
раз, через год-два, нам говорят: "Ну это же очевидно – за
выборы", "Это же очевидно – вот за то". Да понятно, нам-то
конечно, за что. Это не связано ни с некими виртуальными
вмешательствами в выборы, это не связано ни с Крымом, ни с
Украиной", – сказала она.По словам Захаровой, "это стра
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