Международному сообществу нужна Россия с разобщенным обществом и с "внутренними баталиями", желательно еще и с обнищанием, считает спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Захарова: В таком режиме ориентировочно с 2011-2013 годов живем Фото: ЕРА ."Мы вот в таком режиме ориентировочно с 2011-2013 годов живем. И каждый раз, через год-два, нам говорят: "Ну это же очевидно – за выборы", "Это же очевидно – вот за то". Да понятно, нам-то конечно, за что. Это не связано ни с некими виртуальными вмешательствами в выборы, это не связано ни с Крымом, ни с Украиной", – сказала она.По словам Захаровой, "это стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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