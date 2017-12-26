Кто именно стоит за созданием платформы знакомств - неизвестно

Сайт evlilikci.com называл себя первым сайтом знакомств такой специализации в Турции. Подобные предложения можно было найти только в Великобритании и Индонезии, сообщает Deutsche Welle .

Клиентами заблокированной платформы могли стать не только мужчины, которые по разным причинам не расстались со своими партнершами, хотя уже не поддерживают с ними никаких отношений. Абонентами страницы становились и женщины, которые по разным причинам не женаты, но при этом не хотят "грешить", а также те, "которые хотят быть вместе с уже женатым мужчиной". Занимались владельцы сайта знакомств и "женщинами в тяжелой жизненной ситуации, которые иначе могли прибегнуть к проституции". А также - "мужчинами и женщинами, которые стремятся удовлетворить свои сексуальные потребности, но не хотят" грешить ".

В рубрике "О нас" заблокированного сайта была опубликована цитата из суры Корана "Женщины". Однако сразу после того, как в СМИ рассказали о новом веб-сайт, в Турции вспыхнуло возмущение. Федерация женских организаций Турции немедленно обратилась в прокуратуру Анкары.

"Платформа использует женское тело для потерянные половой дискриминации, используя религиозные ритуалы" , - говорится в заявлении Федерации.

Кто именно стоит за созданием платформы знакомств - неизвестно. По указанию Службы информации и коммуникаций Турции эта информация недоступна для широкой общественности.