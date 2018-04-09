В матче 26-го тура чемпионата Украины "" на "Арене Львов" одолел "" (2:0). Это самая скромная победа "горняков" во внутреннем первенстве в этом году, передает со ссылкой на .

После игры воспитатель донетчан Паулу Фонсека дал такой комментарий:

"Поле во Львове сейчас оставляет желать лучшего, и оно усложнило игру. Мы теряли очень много мячей, вследствие чего ровенчанам удавалось контратаковать и создавать определенную опасность. Мы также действовали активно, реализовали два момента и контролировали концовку встречи. Поединок был тяжелым по состоянию газона и, конечно, из-за качеств нашего соперника.

Гречишкина выпустил вместо Феррейры, потому что в середине действовали Фред Алан Патрик - оборонительные характеристики не у них доминирующими. Поставил перед центрбеками более фиксированного игрока, чтобы добавить немного стабильности перехода на защиту. С другой стороны, в Факундо три желтых карточки, и мы решили не рисковать им, учитывая следующий матч.

Перспективы Бланко-Лещука? Густаво хорошо работает, но в команде большая конкуренция. Как вы понимаете, я не могу брать с собой абсолютно всех нападающих, - решил взять Феррейру и Кайоде.

Травмы Бутко и Степаненко? У Богдана повреждения не слишком серьезное - рассчитываю, что он будет готов уже в ближайшее матча. Степаненко подвернул ногу и, к сожалению, не успел восстановиться. Также надеюсь, что он вернется в форму к следующей встрече", - цитирует Фонсеку официальный сайт "Шахтера".

В поединке с "" победу "горнякам" обеспечили результативные удары Тайсона (на 24-й минуте) и Хочолавы (на 79-й).

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