С января до конца марта 2018 года в посольство Украины в Польше не обращались украинцы, на которых бы нападали на почве национальной нетерпимости, отметило дипведомство. В Польше в 2017 году не зафиксировано нападений на украинцев Фото: EPA В то же время, с января до конца марта 2018 года в посольство не обращались украинцы, на которых бы нападали на почве национальной нетерпимости. Такая информация не поступала в дипведомство и от от польских правоохранителей. 1 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна принимает десятки или сотни тысяч украинских беженцев, и это помогает снизить напряжение на востоке ЕС.3 января он сказал, что Польша за последнее время приняла 1,5 млн украинцев.В ответ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за два года только 88 украинцев получили в Польше статус беженцев, при этом почти 300 тыс. граждан Украины получили разрешения на работу, более 2 млн – польские визы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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