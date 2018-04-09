В Антарктиде впервые собрали урожай огурцов.

Об этом сообщили Science Alert, передает со ссылкой на .

Команда полярной станции Neumayer III вырастила в теплицах 3,6 кг салата, 18 огурцов и 70 редисок. Овощи росли без земли и солнечных лучей. За стенами теплицы которой держалась температура - 20 ° C.

Ученые из Немецкого аэрокосмического центра, координирующие проект, рассказали, что к маю надеются собирать по 4-5 кг овощей в неделю.

Археологи с помощью компьютерных технологий обнаружили в Антарктиде рукотворные пирамиды.С помощью программы Earth находку обнаружил исследователь, знаменитый блоггер Грэм.

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