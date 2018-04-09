Во время обыска в одной из квартир водителя микроавтобуса, убившего двух человек в немецком Мюнстере, полиция обнаружила газовые баллоны и канистры с биоэтанолом и бензином. случай произошел 7 апреля Фото: ЕРА "В конце марта преступник связался с одним из соседей по электронной почте. Содержание выявило смутные намеки на суицидальные мысли без опасности для окружающих", – сказано в сообщении.Полиция получила об этом информацию и отправила своих сотрудников по месту жительства мужчины. Но не встретилась с ним. Соседи рассказали, что давно его не видели.Следствию стало известно еще о двух квартирах погибшего водителя – в Дрездене и Пирне. Все три объекта недвижимости обыскиваются."В квартире в Мюнстере следователи обнаружили сегодня несколько газовых баллонов и канистр с биоэтанолом и бензином. С какой целью преступник хранит вещества в своей квартире, является предметом расследования", – говорится в пресс-релизе.Издание Süddeutsche Zeitung пишет, что злоумышленника зовут Йенс. Во время обыска в его квартире в Пирне полиция обнаружила старые записи на 18 страницах, в которых Йенс упоминает о серьезных проблемах с родителями, комплексе вины и длительных нервных расстройствах.7 апреля в Мюнстере возле ресторана Kiepenkerl микроавтобус наехал на толпу. Власти сообщила о троих погибших – водителе и двух сотрудниках ресторана. Известно, что водителем был психически неуравновешенный гражданин Германии 1969 года рождения.8 апреля министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отметил отсутствие доказательств о связи злоумышленника с терроризмом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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