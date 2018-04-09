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Водитель-убийца из Мюнстера ранее проявлял суицидные намерения – полиция
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09.04.2018 01:59
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Во время обыска в одной из квартир водителя микроавтобуса, убившего
двух человек в немецком Мюнстере, полиция обнаружила газовые
баллоны и канистры с биоэтанолом и бензином. случай произошел 7
апреля Фото: ЕРА "В конце марта преступник связался с одним из
соседей по электронной почте. Содержание выявило смутные намеки на
суицидальные мысли без опасности для окружающих", – сказано в
сообщении.Полиция получила об этом информацию и отправила своих
сотрудников по месту жительства мужчины. Но не встретилась с ним.
Соседи рассказали, что давно его не видели.Следствию стало известно
еще о двух квартирах погибшего водителя – в Дрездене и Пирне.
Все три объекта недвижимости обыскиваются."В квартире в Мюнстере
следователи обнаружили сегодня несколько газовых баллонов и канистр
с биоэтанолом и бензином. С какой целью преступник хранит вещества
в своей квартире, является предметом расследования", –
говорится в пресс-релизе.Издание Süddeutsche Zeitung пишет,
что злоумышленника зовут Йенс. Во время обыска в его квартире
в Пирне полиция обнаружила старые записи на 18 страницах, в которых
Йенс упоминает о серьезных проблемах с родителями, комплексе вины и
длительных нервных расстройствах.7 апреля в Мюнстере возле
ресторана Kiepenkerl микроавтобус наехал на толпу.
Власти сообщила о троих погибших – водителе и двух
сотрудниках ресторана. Известно, что
водителем был психически неуравновешенный гражданин
Германии 1969 года рождения.8 апреля министр внутренних дел
Германии Хорст Зеехофер отметил отсутствие доказательств о связи
злоумышленника с терроризмом.
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