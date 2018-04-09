Евросоюз призывает Совет Безопасности ООН возобновить мандат совместного механизма по расследованию применения химического оружия в Сирии для выявления исполнителей этих преступлений, отметила пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич ЕС осудил химатаку в Сирии Фото: EPA "Европейский союз самым решительным образом осуждает использование химического оружия и призывает к немедленному реагированию со стороны международного сообщества", – заявила Косьянчич.ЕС призвал Совет Безопасности ООН возобновить мандат совместного механизма по расследованию применения химического оружия в Сирии для выявления исполнителей этих преступлений."Мы призываем сторонников режима России и Ирана использовать их влияние для предотвращения любых дальнейших нападений и обеспечения прекращения боевых действий и деэскалации насилия... Защита гражданских лиц должна оставаться абсолютным приоритетом", – говорится в заявлении.Волонтеры и спасатели сообщили, что 7 апреля вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70-ти до 100 человек.В Госдепе США заявили, что внимательно следят за тревожными сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".В минобороны РФ опровергли информацию о применении сирийской армией химоружия. Министерство иностранных дел РФ назвало данные о химатаке "информационным вбросом".Девять стран инициировали заседание Совбеза ООН 9 апреля в связи с химатакой в Думе.Дума является последним городом в Восточной Гуте, который удерживают повстанцы. Она находится в осаде сирийских правительственных сил, поддерживаемых Россией.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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