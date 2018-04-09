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ЕС призвал международное сообщество немедленно отреагировать на химическую атаку в Сирии
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09.04.2018 02:07
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Евросоюз призывает Совет Безопасности ООН возобновить мандат
совместного механизма по расследованию применения химического
оружия в Сирии для выявления исполнителей этих преступлений,
отметила пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Майя
Косьянчич ЕС осудил химатаку в Сирии Фото: EPA "Европейский союз
самым решительным образом осуждает использование химического оружия
и призывает к немедленному реагированию со стороны международного
сообщества", – заявила Косьянчич.ЕС призвал Совет Безопасности
ООН возобновить мандат совместного механизма по расследованию
применения химического оружия в Сирии для выявления исполнителей
этих преступлений."Мы призываем сторонников режима России и Ирана
использовать их влияние для предотвращения любых дальнейших
нападений и обеспечения прекращения боевых действий и деэскалации
насилия... Защита гражданских лиц должна оставаться абсолютным
приоритетом", – говорится в заявлении.Волонтеры и спасатели
сообщили, что 7 апреля вертолет сбросил бочку с
химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в
результате химатаки погибло от 70-ти до 100 человек.В Госдепе США
заявили, что внимательно следят за тревожными
сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель ведомства
Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой
режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие
атаки".В минобороны РФ опровергли информацию о применении
сирийской армией химоружия. Министерство иностранных дел
РФ назвало данные о химатаке "информационным вбросом".Девять
стран инициировали заседание Совбеза ООН 9 апреля в связи с
химатакой в Думе.Дума является последним городом в Восточной Гуте,
который удерживают повстанцы. Она находится в осаде сирийских
правительственных сил, поддерживаемых Россией.Война в
Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях
участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные
исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в
разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.
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