Новые санкции действительно стали первыми за 3 года российской агрессии санкциями против президента России Владимира Путина.

"Это были санкции против Путина - впервые за 4 года с начала российской агрессии. Санкции против Дерипаски, Вексельберга - это и есть "кошельки "Путина", - пояснил знаток по международным вопросам Максим Яли, передает со ссылкой на .

Он считает, что сам Путин не имеет счетов в .

"Это далеко не первые санкции, введенные не только против олигархов, но и против российских компаний. Если анализировать санкции, которые были до этого - после Крыма они были очень слабыми, и только после сбивания "Боинга" MH17 стали серьезными, секторальными, которые нанесли убыток российской экономике. Имеются в виду не американские, а европейские. А сейчас дожали "ястребы" от обеих партий в Конгрессе , чтобы этот список был реальным, чтобы туда попали кошельки Путина - Ротенберг, Дерипаска", - отметил знаток.

По мнению Яли президент Дональд Трамп не хотел санкций против России. Он сам Путина ни в чем не обвинял. Бывший госсекретарь Рекс и прежний секретарь по нацбезопасности Герберт Макмастер каждый раз прилагали большие усилия, чтобы заставить Трампа подписывать санкции.

Американским лоббистам удалось много заработать за это время, потому что российские олигархи сразу начали лоббировать свои интересы, чтобы не попасть в список. Яли предположил, что россияне в качестве меры пресечения начнут выводить свои активы из американских банковских счетов.

Американские конгрессмены подали законопроект о санкциях против из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля. Авторами инициативы стали представитель от Республиканской партии Майк Тернер и его коллега-демократ Хоакин Кастро. Документ опубликовали на сайте последнего.

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