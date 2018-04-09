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"Эффект Хичкока". Шевцова прокомментировала отсутствие Абрамовича и Усманова в санкционном списке США
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09.04.2018 02:47
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Вся элита РФ находится в состоянии, когда ожидание санкций "может
оказаться отвратительнее самих санкций", отметила российский
политолог Лилия Шевцова. Так она прокомментировала отсутствие в
санкционном списке США бизнесменов Алишера Усманова и Романа
Абрамовича. Шевцова: Не думаю, что российская элита готова
рисковать Фото: Лилия Шевцова / Facebook "Дело не в именах, а в
принципе. Вашингтон "подвешивает" всю российскую элиту. Причем,
дело даже не в попадании в список. Я называю нынешнюю ситуацию
"эффект Хичкока". Создатель триллеров, режиссер Альфред Хичкок
изобрел формат "саспенс" – когда зритель должен быть заворожен
атмосферой тревожного ожидания угрозы и неопределенности. Так вот,
вся российская элита – и не включенные в списки –
находятся в атмосфере саспенса, когда ожидание может оказаться
отвратительнее самих санкций", – заявила она.По словам
Шевцовой, кандидаты на роль "прокаженных" начали готовиться к
неприятностям еще до публикации "кремлевского доклада" в
январе."Многие постарались увести капиталы из США в более
безопасные регионы. Есть мнение, что они начали возвращаться в
Россию. Я же не думаю, что российская элита, видя в России свой
саспенс, готова рисковать", – отметила политолог.6 апреля
Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских
бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда
компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие
меры приняты во исполнение закона "О противодействии
противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в
августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно
закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным
департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу
"кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных
чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В
нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира
Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия
Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял,
что Россия не будет отвечать на "недружественный акт".
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