Вся элита РФ находится в состоянии, когда ожидание санкций "может оказаться отвратительнее самих санкций", отметила российский политолог Лилия Шевцова. Так она прокомментировала отсутствие в санкционном списке США бизнесменов Алишера Усманова и Романа Абрамовича. Шевцова: Не думаю, что российская элита готова рисковать Фото: Лилия Шевцова / Facebook "Дело не в именах, а в принципе. Вашингтон "подвешивает" всю российскую элиту. Причем, дело даже не в попадании в список. Я называю нынешнюю ситуацию "эффект Хичкока". Создатель триллеров, режиссер Альфред Хичкок изобрел формат "саспенс" – когда зритель должен быть заворожен атмосферой тревожного ожидания угрозы и неопределенности. Так вот, вся российская элита – и не включенные в списки – находятся в атмосфере саспенса, когда ожидание может оказаться отвратительнее самих санкций", – заявила она.По словам Шевцовой, кандидаты на роль "прокаженных" начали готовиться к неприятностям еще до публикации "кремлевского доклада" в январе."Многие постарались увести капиталы из США в более безопасные регионы. Есть мнение, что они начали возвращаться в Россию. Я же не думаю, что российская элита, видя в России свой саспенс, готова рисковать", – отметила политолог.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял, что Россия не будет отвечать на "недружественный акт". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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