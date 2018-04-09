Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе правящей коалиции “ФИДЕС” на парламентских выборах. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

“Мы выиграли ... Мы одержали убедительную победу”, — заявил Орбан.

По данным агентства, после подсчета 69,14% голосов правящая коалиция получает 134 кресла в венгерском парламенте, что составляет две трети всех мест.

Как отмечается, лидеры двух других венгерских партий подали в отставку после парламентских выборов. Политики объяснили свое решение поражением на выборах.

В частности, об уходе со своего поста объявил руководитель ультраправой партии “Йоббик” Габор Вона.

Напомним, с 8 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы. Около 8,3 миллиона жителей Венгрии имеют право голоса. Они будут отмечать два бюллетеня — один для кандидата в своем районе и один по партийному списку. Всего в парламенте 199 депутатских мандатов. Венгры за пределами страны, голосовавших по почте, выбирают только по партийным спискам.

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