Тяжелый форвард, кандидат в национальную сборную Украины Джоэль Боломбой может продолжить карьеру в европейском клубе-Гранди, сообщает со ссылкой на Sportando.

По сообщению издания московское “ЦСКА” желает усилиться 24-летним Боломбоем будущего лета.

Кроме того, интерес к бывшему игроку “Юты Джаз” и “Милуоки Бакс” проявляют также китайские клубы.

Примечательно, что “ЦСКА” стал победителем регулярного чемпионата Евролиги нынешнего сезона.

Отметим, что украинский “бигмен” провел большую часть нынешнего сезона в G-лиге НБА. Его показатели за “Висконсин” составили 16,3 очка и 9,5 подбора в среднем за матч. Также на счету форварда 6 поединков за клуб НБА “Милуоки”, а также 12 матчей за другую команду НБА “Юта” минувшей кампании.

Добавим также, Боломбой в 2014 году перед чемпионатом мира в Испании приезжал в расположение сборной Украины, но попасть в заявку на турнир не смог.

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