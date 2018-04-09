В субботу, 7 апреля, в матче 26-го тура чемпионата Украины "Черноморец" в родных стенах одолел "Олимпик" (3:1), а нападающий одесситов Александр Гладкий еще в первом тайме оформил дубль, передает со ссылкой на .

Эти два мяча стали не только первыми для Гладкого за одесский клуб, но и 83-м и 84-м для него в чемпионате Украины.

Таким образом, Александр Гладкий обошел легендарного Андрея в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины и сравнялся с Александром Косыриным, который занимает десятую строчку. Впереди Косырина и Гладкого Тимерлан Гусейнов с 85 голами.

В матче с "Олимпиком" экс-форвард "Днепра", "" и "Шахтера" Гладкий забил на 33-й и 43-й минутах, обеспечив своей новой команде победный результат.

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