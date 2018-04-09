|Гладкий опередил Шевченко в списке лучших бомбардиров
|09.04.2018 03:34
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В субботу, 7 апреля, в матче 26-го тура чемпионата Украины "Черноморец" в родных стенах одолел "Олимпик" (3:1), а нападающий одесситов Александр Гладкий еще в первом тайме оформил дубль, передает со ссылкой на .
Эти два мяча стали не только первыми для Гладкого за одесский клуб, но и 83-м и 84-м для него в чемпионате Украины.
Таким образом, Александр Гладкий обошел легендарного Андрея в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины и сравнялся с Александром Косыриным, который занимает десятую строчку. Впереди Косырина и Гладкого Тимерлан Гусейнов с 85 голами.
В матче с "Олимпиком" экс-форвард "Днепра", "" и "Шахтера" Гладкий забил на 33-й и 43-й минутах, обеспечив своей новой команде победный результат.
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