Призер Олимпийских игр в Сочи чешка Габриэла Коукалова пропустит следующий биатлонный сезон. Об этом спортсменка заявила на своей странице в Facebook, передает .

“Дорогие болельщики и журналисты, сегодня я сделала заявление, что пропускаю следующий сезон. У меня нет внутреннего желания побеждать. Сейчас я хочу заниматься другими вещами. Я не говорю, что завершаю карьеру, вероятно, я буду тосковать за гонкой со временем, за соревнованиями, но сейчас я не могу представить свое возвращение в спорт”, - говорится в записи 28-летней Коукаловои.

Отметим, что Коукалова пропустила сезон 2017/18 из-за травмы икроножной мышцы и не выступила на Олимпийских играх в Пхенчхан.

Добавим, что кроме медалей ОИ-2014 чешка боролась сезонный Кубок мира сезона 2015-16 годов, становилась дважды чемпионкой мира (2015, 2017) и обладательницей малых хрустальных глобусов сезона 2013/14 в индивидуальных гонках, 2015/16 в спринтерских гонках, преследования гонок и масс-стартов.

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