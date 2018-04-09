Пострадавших доставили в лечебные учреждения

"В первую половину суток Пасхи режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18:00 зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций. В результате боевых действий четыре украинские защитники получили ранения. Пострадавших воинов оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь", - сообщают в пресс-центре штаба АТО.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по укреплениям ВСУ близко Водяного и дважды Лебединского. Также из гранатометов обстреляны опорные пункты украинской армии неподалеку Широкино, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Водяного, а из стрелкового оружия - близко Авдеевки.

На Луганском направлении из гранатометов различных систем обстреляны защитники Крымского и Валуйского, а неподалеку Светлодарска велся снайперский огонь.

Напомним, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе 42 раза обстреливали позиции ВСУ.