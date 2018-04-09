Правящая коалиция из партии “Фидес” во главе с её председателем и действующим премьер-министром Виктором Орбаном, и Христианско-демократической народной партии лидирует на выборах в Государственное собрание (парламент). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального избирательного бюро, передает .

Согласно подсчетам 74,6 процентов голосов, партия Орбана имеет поддержку 49,24 процентов избирателей. На втором месте — праворадикальная партия “Йоббик” с 19,91 процентами голосов, левоцентристы с MSZP — 11,99 процентов. Партия “Политика может быть другой” во главе с Бернадетт Сель занимает четвертое место с 6,47%, после расположилась партия Ференца Дюрчаня “Демократическая коалиция” — 5,32%.

Таким образом, согласно прогнозам, партия Орбана может получить 134 из 199 мест в венгерском парламенте, Йоббик введет в парламент 26 депутатов, а левоцентристы с MSZP −20 законодателей.

Напомним, с 8 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы. Около 8,3 миллиона жителей Венгрии имеют право голоса. Они будут отмечать два бюллетеня — один для кандидата в своем районе и один по партийному списку. Всего в парламенте 199 депутатских мандатов. Венгры за пределами страны, голосовавших по почте, выбирают только по партийным спискам.

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