В Бердянске за ложное сообщение о "минировании" кинотеатра задержан мужчина

Правоохранители задержали 40-летнего мужчину за сообщение о "минировании" кинотеатра.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, информация о минировании кинотеатра поступила в 14:53. Из помещения эвакуировали 27 человек, после чего сотрудники взрывотехнической службы и кинологи проверили заведение на наличие взрывоопасных предметов.

"Правоохранители сразу установили личность лжеминера. Им оказался 40-летний житель с.Николаевка Бердянского района. Цель собственного поступка фигурант объяснить так и не смог", – говорится в сообщении.

В настоящее время преступник задержан согласно ст.208 УПК Украины. Правоохранители открыли уголовное производство по ст.259 УК Украины.