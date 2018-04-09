власть ведет переговоры

Как сообщает "Преступности.НЕТ» со ссылкой на источник в пенитенциарной службе, утром около 50 человек вышли на прогулку, а потом отказались возвращаться в камеры. Некоторые имели признаки наркотического и алкогольного опьянения.

По словам собеседника издания, организатором события является гражданин Грузии Артур Саядов, который подозревается в совершении ряда краж.

Очередные подняли тревогу и сообщили о том, что происходит, Нацполицию. По состоянию на 15:00 власть пыталась вызвать в СИЗО всех сотрудников учреждения и вела переговоры с подозреваемыми.

Как информирует издание, власть изолятора не может привлечь полицию или спецназ для пресечения беспорядков - план на такие действия должны согласовать в Минюсте.

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По имеющейся информации, ряд подозреваемых нарушает порядок и оскорбляет сотрудников СИЗО уже на протяжении двух недель. В связи с этим руководство изолятора рекомендовало женской части коллектива не выходить на работу.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области изданию подтвердили информацию, что на линию 102 из СИЗО поступил сигнал об отказе нескольких десятков подозреваемых заходить в камеры.

По периметру изолятора находятся сотрудники патрульной полиции в экипировке, чтобы избежать возможных попыток подозреваемых убежать с территории СИЗО.

Информации о раненых и пострадавших нет.

Фото: news.pn

Фото: news.pn

Фото: news.pn

Фото: news.pn

Фото: news.pn

Фото: news.pn

Фото: news.pn

Фото: news.pn

Фото: news.pn

Фото: news.pn

Напомним, в камере Николаевского следственного изолятора в пятницу, 23 марта, нашли тело Дмитрия Леонова, соратника криминального авторитета Михаила Титова, известного как "Мультик".

В Венесуэле заключенные устроили бунт и пожар в тюрьме, в результате чего погибли по меньшей мере 68 человек.