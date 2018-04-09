Президент США Дональд Трамп обсудил в телефонном разговоре с иракским премьер-министром Хейдар аль-Абаде ситуацию в Сирии, а также борьбу с террористической группировкой “Исламское государство”. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома, передает .

“Лидеры обсудили ускорение кампании по уничтожению остатков ИГ и необходимость совместной работы для противодействия другим угрозам в регионе. Они обсудили ситуацию в Сирии и тревожные сообщения о возможных химические атаки близко Дамаска”, — отмечается в документе.

Трамп также “подчеркнул важность иракского единства перед будущими выборами”.

Напомним, по данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, как сообщает DW, в районе Восточная Гута в субботу вечером с вертолета было сброшено бочковой бомбу с химикатами. Из-за этого погибли не менее 150 человек и еще более тысячи получили ранения.

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