Он возложил ответственность за поддержку Асада на Россию и Иран

По словам Трампа, Асад "заплатит высокую цену" за это преступление.

Собственно химическую атаку американский президент назвал "бессмысленной", а сирийского правителя Асада - "животным" .

Президент США обвинил Россию и Иран в поддержке Асада.

Виновником в этой ситуации Трамп назвал и своего предшественника Барака Обаму. По мнению Трампа, если бы тот в свое время перешел к решительным действиям, проблем с Асадом сегодня не было бы и он уже давно отошел бы в историю.

Напомним, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.

В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.

Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.