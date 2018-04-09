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Трамп назвал Асада "животным" и пригрозил возмездием за химическую атаку в Думе
09.04.2018 03:59
Трамп назвал Асада "животным" и пригрозил возмездием за химическую атаку в Думе
Он возложил ответственность за поддержку Асада на Россию и Иран
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко осудил применение химического оружия во время бомбардировок города Дума в Восточной Гуте, в котором обвиняют силы сирийского лидера Башара Асада.
Трамп назвал Асада "животным" и пригрозил возмездием за химическую атаку в Думе Фото: ria.ru
По словам Трампа, Асад "заплатит высокую цену" за это преступление.
 
Собственно химическую атаку американский президент назвал "бессмысленной", а сирийского правителя Асада - "животным".
 
Президент США обвинил Россию и Иран в поддержке Асада.
 
Виновником в этой ситуации Трамп назвал и своего предшественника Барака Обаму. По мнению Трампа, если бы тот в свое время перешел к решительным действиям, проблем с Асадом сегодня не было бы и он уже давно отошел бы в историю.
 
Напомним, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.
 
Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.
 
В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.
 
Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.
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