В сети обнародовали видео, как в Красноярске (Российская Федерация) сотрудники управляющей компании красят снег в белый цвет.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube, передает со ссылкой на .

Так, на записи мужчина тщательно выкрашивает подтаявшую снежную фигуру с надписью "2018".

Как уточняет издание tvk6.ru, по словам директора управляющей компании, это только одна из частей снежной композиции, которую готовили к Новому году. Сама она разноцветная и состоит из нескольких фигур, Деда мороза, Снегурочки и собаки.

"Почему бы не покрасить снег, я не пойму? Захотел - покрасил, захотел - не покрасил, что в этом странного? Цифры на ледовой скульптуре сами белые, кругляшки у цифр красные, Дед холод красный, борода белая, шапка красная, пояс тоже белый. Ну и собачку в желтый цвет, у нас год собаки", - заявил гендиректор компании Григорий Малявский.















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