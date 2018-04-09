Пхеньян заверил Вашингтон в том, что руководитель КНДР Ким Чен Ын готов обсуждать с американским лидером Дональдом Трампом вопросы, касающиеся ядерного разоружения. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal, передает .

“США подтвердили, что Ким Чен Ын согласен обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова”, — сказал изданию американский чиновник. Газета не уточняет, когда и в какой форме были представлены заверения со стороны Пхеньяна. Издание отмечает, что официальные лица двух государств поддерживают контакт.

Напомним, Белый дом сообщил о том, что Трамп во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Другому подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном. Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через южнокорейских представителей устное предложение о проведении встречи и глава американской администрации его принял.

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